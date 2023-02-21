По словам Захаровой, слова которой приводят российские СМИ, отсутствие в выступлениях президента США Джо Байдена в Киеве и Варшаве темы дипломатического урегулирования ситуации в Украине говорит о желании Вашингтона повышать градус эскалации с Москвой.

«Символично, что 20 февраля, накануне годовщины «Майдана», в Киеве свершилось «явление Байдена», - возмущается Захарова. - Пожаловал один из собственно режиссеров кровавого госпереворота 2014 года, ныне президент США, а тогда вице-президент США. Мне кажется, было бы неплохо вспомнить, что и криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления».

Представитель российского МИД отметила, что встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским показала, «кто в реальности управляет Украиной».

«Примечательно, что американцы даже не обмолвились о стремлении к политическому урегулированию кризиса. Все это свидетельствует о безответственном и авантюристическом намерении США повышать градус эскалации в противостоянии с Россией. Это преступно со стороны Белого дома», - указала Захарова.

При этом она отметила, что Байден «не отважился на поездку в Киев, не предупредив Россию и не попросив российскую сторону о соблюдении условий его безопасности».