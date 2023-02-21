Алиев направил письмо королю Иордании

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие Азербайджан и Иорданию, народы обеих стран, важны для Азербайджана. Отрадно, что за минувшие тридцать лет двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, динамично и поступательно развивалось.

Об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева, направленном Королю Иордании Абдалле II Аль Хусейну по случаю 30-й годовщины установления дипотношений между двумя странами.

«Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах. Уверен, что эффективно используя эти возможности, мы совместными усилиями внесем вклад в дальнейшее развитие наших связей и благосостояние двух народов», - отмечается в письме.