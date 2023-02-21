Школа бизнеса UNEC получила аккредитацию ACCA

Специализация по «Бухгалтерскому учету» программы MBA UNEC вновь аккредитована на 5 лет в организации ACCA, которая является членом Международной ассоциации бухгалтеров (IFAC).

Получив аккредитацию ACCA, обеспечивающую соответствие стандартам системы Европейского образования, которая предусмотрена в Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике, магистры, получающие образование по специализации «Бухгалтерский учет» программы MBA, освобождаются от всех фундаментальных дисциплин (F1-F9) квалификации организации ACCA.

Для освобождения от фундаментальных дисциплин аккредитации ACCA (F1-Бухгалтер в бизнесе; F2-Управленческий учет; F3-Финансовый учет, F4-Право бизнеса, F5-Управление производительностью, F6-Налогообложение, F7-Финансовый отчет, F8-Аудитt, F9-Финансовый менеджмент) и получения этой квалификации требуется не менее 2 лет и достаточных инвестиций в международные институты и центры профессионального обучения, действующие на рынке труда.

Получив аккредитацию ACCA, Бизнес-школа UNEC освобождает своих выпускников от дополнительных затрат времени и средств, необходимых для получения сертификата ACCA.

Следует отметить, что местные и транснациональные компании, финансовые институты, независимые аудиторские фирмы и компании, оказывающие консалтинговые услуги, отдают безусловное предпочтение именно этим магистрам при приеме на работу.

Об ACCA

Созданная в Англии квалификация ACCA имеет статус международного уровня с особым акцентом на трудовую этику и управление, а также профессиональные знания, навыки и инновации, отражающие требования международного рынка труда в сферах финансов, бухгалтерского учета и аудита.