Байден: Путин совершил «большую ошибку»

Президент России Владимир Путин совершил «большую ошибку», решив приостановить участие Москвы в совместном с Вашингтоном договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

Агентство отмечает, что это первый комментарий американского лидера в связи с решением Москвы по договору о ядерных ракетах. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приостановку участия России в договоре «безответственным» и заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений.

Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3 накануне, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию. 22 февраля соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации.