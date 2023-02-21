На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в Шахдагском национальном парке вблизи села Ханагях Исмаиллинского района.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в связи с этим на место пожара незамедлительно отправились соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов.

На территории в основном горели сухие листья, трава и кустарники, отмечается в сообщении. Спустя некоторое время пожар был локализован, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.