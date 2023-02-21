Глава украинской разведки рассказал, кто устраивает диверсии в России

Участившиеся пожары, другие чрезвычайные происшествия в России — дело рук россиян, которые работают на Украину. Об этом в интервью Forbes заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит по нескольку раз в день, каждый день. На разных магистралях постоянно — на два-три часа, иногда на пять-шесть часов — приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что она не просто так горит», — утверждает Буданов.

На вопрос, помогают ли в этом украинцы, пребывающие в РФ, Буданов заявил, что не только они, и добавил, что «деньги совершают чудеса». При этом он подчеркнул, что несмотря на технические средства разведки: проникновение в киберпространство, в телефоны, компьютеры, социальные сети - главным методом остается работа агентуры.

«Самое главное — это агентурная работа. Только она может дать ответы на сложные вопросы», — сказал генерал-майор.

Комментируя заявление своего заместителя Андрея Черняка об источниках ГУР среди олигархов, политиков — ближайшего круга Путина, Буданов отметил, что речь идет о более чем сотне человек с разными степенями приближенности.