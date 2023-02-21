Миссия Евросоюза прибыла на границу с Азербайджаном. Армения открыла огонь наша реакция

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az

Сразу же после того, как в Армению прибыла миссия Европейского союза по наблюдению за границей, в районах дислокации российского миротворческого контингента в Карабахе и на азербайджано-армянской границе резко активизировались армянские силы.

По информации Министерства обороны Азербайджана, с 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции азербайджанской армии в Товузском районе, а также в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана были обстреляны пятнадцать раз. Помимо этого, члены армянских вооруженных бандформирований на территории Азербайджана, временно контролируемой российским миротворческим контингентом, обстреляли позиции азербайджанских ВС в направлениях Ходжавендского района, города Шуша и поселка Тезекенд Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

После прибытия миссии ЕС в Армении в Карабахе и на азербайджано-армянской границе резко активизировались армянские силы

Вооруженные инциденты на территории Азербайджана со всей очевидностью противоречат аргументам руководства Евросоюза, заявляющего, что миссия наблюдателей ЕС «будет служить миру и безопасности в регионе». Если это действительно так, то почему незаконные армянские формирования стали систематически нарушать режим прекращения огня именно после того, как в регион прибыли европейские наблюдатели?

Увидели в миссии ЕС некий «зонтик безопасности» и решили под его прикрытием обострить ситуацию?

Действующим на территории Карабаха армянским сепаратистам пообещали, что ответственность за нарушение режима прекращения огня миссия Евросоюза возложит на Азербайджан?

Или истинная причина обстрелов кроется в стремлении спровоцировать нашу армию на более жесткие ответные удары, которые в Брюсселе поспешат объявить «агрессией Азербайджана против Армении» и использовать как повод для замены «наполовину» гражданских наблюдателей ЕС на полностью вооруженных?

Баку неоднократно заявлял, что появление миссии ЕС на границе с Азербайджаном не только не стабилизирует ситуацию в регионе, а, наоборот, еще больше ее обострит

В любом случае, какими бы ни были расчеты тех, кто потакает провокационным действиям сепаратистов, речь идет о серьезной ошибке с тяжелыми последствиями. Поскольку для Азербайджана нет ни малейшего значения, какой страной или миссией прикрываются противоправные действия армянских вооруженных формирований. И если провокации и угрозы продолжатся, на них будет дан предельно жесткий ответ!

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что появление миссии ЕС на границе с Азербайджаном не только не стабилизирует ситуацию в регионе, а, наоборот, еще больше ее обострит. С аналогичными предупреждениями выступала и Россия. Тот факт, что армянские вооруженные силы открыли огонь по азербайджанским позициям всего через сутки после развертывания миссии ЕС, лишь подтверждает обоснованность этих предупреждений.

Характерно в этой связи, что миссия Евросоюза и ее глава Маркус Риттер почему-то «не видели» инцидентов на границе, произошедших минувшей ночью. Это тем более странно, если учесть, что, вопреки обещаниям Брюсселя, в состав миссии ЕС, состоящей из ста человек, входят не только гражданские специалисты, но и личный состав сил французской жандармерии и немецкой военной полиции. То есть профессиональные военные, прекрасно понимающие, что такое нарушение режима прекращения огня вдоль границы и по чьей вине оно произошло.

Хотя ЕС и называет свою миссию «гражданской», в официальном заявлении было впервые сказано, что 50 из 100 членов миссии являются «невооруженными наблюдателями»

К слову, хотя ЕС и называет свою миссию «гражданской», в официальном заявлении, распространенном Брюсселем в день развертывания миссии на границе с Азербайджаном, было впервые сказано, что 50 из 100 членов миссии являются «невооруженными наблюдателями». Это признание оказалось полной неожиданностью даже для руководства Армении, которое до этого момента держало в секрете от собственного народа тот факт, что позволило разместить на территории страны, по сути, вооруженный контингент ЕС.

Еще один парадоксальный нюанс заключается в том, что размещение вооруженной миссии европейцев в непосредственной близости от собственных границ приветствует руководство… Исламской Республики Иран.

Что же касается реакции Москвы, то на данный момент ее можно назвать выжидательной. Хотя официально МИД РФ выражает свое несогласие с ситуацией, никаких действенных шагов со стороны России пока не последовало.