Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:19

Сразу же после того, как в Армению прибыла миссия Европейского союза по наблюдению за границей, в районах дислокации российского миротворческого контингента в Карабахе и на азербайджано-армянской границе резко активизировались армянские силы. По информации Министерства обороны Азербайджана, с 20:45 21 февраля до 01:20 22 февраля позиции азербайджанской армии в Товузском районе, а также в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана были обстреляны пятнадцать раз. Помимо этого, члены армянских вооруженных бандформирований на территории Азербайджана, временно контролируемой российским миротворческим контингентом, обстреляли позиции азербайджанских ВС в направлениях Ходжавендского района, города Шуша и поселка Тезекенд Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

Вооруженные инциденты на территории Азербайджана со всей очевидностью противоречат аргументам руководства Евросоюза, заявляющего, что миссия наблюдателей ЕС «будет служить миру и безопасности в регионе». Если это действительно так, то почему незаконные армянские формирования стали систематически нарушать режим прекращения огня именно после того, как в регион прибыли европейские наблюдатели? Увидели в миссии ЕС некий «зонтик безопасности» и решили под его прикрытием обострить ситуацию? Действующим на территории Карабаха армянским сепаратистам пообещали, что ответственность за нарушение режима прекращения огня миссия Евросоюза возложит на Азербайджан? Или истинная причина обстрелов кроется в стремлении спровоцировать нашу армию на более жесткие ответные удары, которые в Брюсселе поспешат объявить «агрессией Азербайджана против Армении» и использовать как повод для замены «наполовину» гражданских наблюдателей ЕС на полностью вооруженных?

В любом случае, какими бы ни были расчеты тех, кто потакает провокационным действиям сепаратистов, речь идет о серьезной ошибке с тяжелыми последствиями. Поскольку для Азербайджана нет ни малейшего значения, какой страной или миссией прикрываются противоправные действия армянских вооруженных формирований. И если провокации и угрозы продолжатся, на них будет дан предельно жесткий ответ! Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что появление миссии ЕС на границе с Азербайджаном не только не стабилизирует ситуацию в регионе, а, наоборот, еще больше ее обострит. С аналогичными предупреждениями выступала и Россия. Тот факт, что армянские вооруженные силы открыли огонь по азербайджанским позициям всего через сутки после развертывания миссии ЕС, лишь подтверждает обоснованность этих предупреждений. Характерно в этой связи, что миссия Евросоюза и ее глава Маркус Риттер почему-то «не видели» инцидентов на границе, произошедших минувшей ночью. Это тем более странно, если учесть, что, вопреки обещаниям Брюсселя, в состав миссии ЕС, состоящей из ста человек, входят не только гражданские специалисты, но и личный состав сил французской жандармерии и немецкой военной полиции. То есть профессиональные военные, прекрасно понимающие, что такое нарушение режима прекращения огня вдоль границы и по чьей вине оно произошло.