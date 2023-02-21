Москва обратилась к Баку и Еревану

В МИД РФ считают замораживание переговорных процессов по нормализации отношений между Баку и Ереваном под предлогом напряженной обстановки в регионе контрпродуктивным и призывают стороны к скорейшему возобновлению совместной работы по каждому из направлений нормализации двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

«Во исполнение трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, российская сторона последовательно содействует нормализации армяно-азербайджанских отношений. Минобороны России и российский миротворческий контингент в тесном сотрудничестве с МИД прилагают энергичные усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинской дороги... Какой бы напряженной ни была обстановка в регионе, замораживание под этим предлогом переговорных процессов считаем контрпродуктивным», - сказала Захарова.

Захарова отметила, что Россия готова оказать всю необходимую поддержку в организации очередных заседаний трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, а также новых раундов переговоров по подготовке мирного договора на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Напомним, в декабре 2022 года именно армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи в Москве.