«На кону будущее Украины»: Боррель просит ЕС ускорить поставки оружия Киеву
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС ускорить поставки вооружений Украине, назвав это вопросом чрезвычайной важности и срочности, передает BBC.
Боррель также сказал, что ЕС рассматривает возможность единых закупок оружия для Украины и обсуждает пути наращивания производственных мощностей европейской оборонной промышленности.
Заявления Борреля были сделаны по итогам прошедшей на прошлой неделе международной Мюнхенской конференции по безопасности.
«В экстренном порядке призываю всех вас ускорить доставку боеприпасов, которые вы могли бы предоставить из своих запасов. На карту поставлено будущее Украины», - говорит Боррель.