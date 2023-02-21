МИД России о «визите» сепаратиста Газаряна в Москву

Накануне в армянских СМИ распространилась информация о том, что один из карабахских сепаратистов Сергей Газарян, которого в Ереване называют «главой МИД Карабаха», с 12 по 16 февраля находился в Москве, где провел встречи с представителями общественных, политических, экспертных кругов и армянской общины.

В ходе состоявшегося в среду, 22 февраля, брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Сергей Газарян находился на территории РФ в частных целях. Информацией о проведении им каких-либо встреч я не располагаю. Нет никаких оснований рассматривать их в каком-либо ином качестве, кроме как личного. Ни о каком официальном статусе речь не идет и не может идти».