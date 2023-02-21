Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 20:27

Армения потерпела поражение и капитулировала. Поэтому армянские официальные лица не имеют права давать какие-либо комментарии, которые могут поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Но с упорством, достойным лучшего применения, они продолжают это делать. Порой создается впечатление, что из офисов армянского руководства в одночасье исчезли календари и часы. А потому они потерялись во времени и продолжают говорить так, как будто все еще оккупируют часть Азербайджана, и ничего за последние годы не произошло.

Президент Ильхам Алиев в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что, во-первых, армянская сторона должна прекратить абсолютно незаконную эксплуатацию азербайджанских месторождений. И во-вторых, «было бы хорошо, если бы Армения и Азербайджан в двустороннем порядке создали контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе», которые должны быть как на обоих концах Зангезурского коридора, так и на границе между Лачинским районом и Арменией. Совершенно здравые предложения, которые к тому же встречают понимание у стран, что так или иначе участвуют в процессе ликвидации спорных вопросов, все еще остающихся после победы доблестной азербайджанской армии, поставившей точку в оккупации армянами части земель Азербайджана. Вопросы эти, надо заметить, чисто технические. При наличии доброй воли они давно могли быть решены – но вот с этой доброй волей в Ереване дефицит. Зато с избытком глупых амбиций и несбыточных надежд на то, что все еще можно повернуть вспять.

Реакция на предложение Ильхама Алиева была столь эмоциональной, что безопаснее было бы плеснуть воды на загоревшееся в сковороде масло. Поскольку у того же главы МИД Армении Арарата Мирзояна это законное и максимально разумное предложение азербайджанского президента установить КПП вызвало столь бурную реакцию - с криком и слюноотделением, что поневоле за него стало страшно: а вдруг от переполнявших его эмоций почтенный Арарат-джан просто лопнет. «Наш ответ однозначен… И новые переговоры по Лачинскому коридору с применением силы и с угрозой ее применения для нас неприемлемы», - возопил он. А когда чуть отдышался, добавил: «Армения в любой момент может разблокировать дороги, как только будет оговорено, что все пути будут функционировать в рамках суверенитета и законодательства тех стран, через которые они проходят». Где армяне в весьма взвешенных словах Ильхама Алиева увидели угрозы применения силы и проявления агрессивной политики Баку – известно только Еревану. Впрочем, это их обычная тактика – стоит армянской стороне напомнить, что неплохо бы выполнить существующие договоренности, ими же и подписанные, как она тут же начинает кричать, что это шантаж и угрозы. Караул, обижают и грозят моральной и физической расправой, причем в извращенной форме!

Как обычно, истерика Мирзояна демонстрирует истинную природу проводимой Арменией политики. До сих пор официальный Ереван заявлял, что признает территориальную целостность Азербайджана. Тогда как следует понимать его истеричные заявления, отрицающие этот принцип? Сами же армяне утверждают, что в Карабахе, на территории проживания армянской общины, царит гуманитарный кризис. Так давайте же покончим с ним, вернув закон и порядок на эти территории, в том числе создав контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге. Чем не приемлемый вариант? Но Ереван бежит от него, как черт от ладана. Оно и понятно, в мутной воде и криминальные гешефты в виде разграбления азербайджанских природных ресурсов крутить лучше. Да и тема для пропагандистских измышлений всегда под рукой.