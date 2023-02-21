В Азербайджане судей наказали за недобросовестную работу

В 2022 году двое судей были освобождены от должности, полномочия одного судьи досрочно прекращены в связи с обстоятельствами, создавшими условия для коррупции и иных правонарушений. Об этом было сообщено на заседании Судебно-правового совета Азербайджана.

На заседании было отмечено, что с целью предотвращения непроцессуальных отношений в судах, устранения порождающих их причин Совет проводит на местах постоянные мониторинги и прием граждан, изучаются соответствующие обращения, поступившие на горячую линию Совета.

В связи с нарушениями, вызвавшими справедливое недовольство граждан, в прошлом году были официально предупреждены более 160 судей. В то же время в 2022 году Судебно-правовой совет выявил профессиональные недостатки в деятельности четырех судей и досрочно прекратил их полномочия. Девяти судьям дали полгода, чтобы исправить недостатки в своей работе.