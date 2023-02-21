После отказа от российского газа Евросоюз сэкономил €12 млрд

После отказа от импорта российского газа, предпринятого ЕС из-за вторжения РФ в Украину, европейским странам удалось сэкономить 12 миллиардов евро в результате расширения производства электроэнергии из возобновляемых источников. Deutsche Welle сообщает, что к таким выводам пришли авторы исследования, которое в среду, 22 февраля, представил аналитический центр Ember Climate.

"Благодаря расширяющимся мощностям и благоприятным метеоусловиям ветряные и солнечные электростанции после начала войны произвели рекордное количество электроэнергии в ЕС", - говорится в отчете.

С марта 2022 года до конца января 2023-го в ЕС выработано на 10 процентов больше ветряной и солнечной электроэнергии, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, отмечают авторы исследования. Из данных источников получена почти четверть (23 процента) всей электроэнергии в Евросоюзе - это наивысший показатель за все годы перехода на "зеленую энергетику". В общей сложности за указанные месяцы было дополнительно выработано 50 тераватт-часов электроэнергии, что соответствовало бы импорту 90 тераватт-часов газа на 12 миллиардов евро, указывается в исследовании.

Подсчеты Ember Climate основывались на средних ценах на энергоносители за исследуемый период. В целом, по данным центра, импорт природного газа в ЕС сократился на 5 процентов, а доля российского газа с марта по январь составляла 16 процентов, тогда как до начала полномасштабной войны в Украине этот показатель достигал 40 процентов.