Тысячи фур из Армении застряли на границе России и Грузии

На таможенно-пропускном пункте Казбеги – Верхний Ларс скопилось более 2 тысяч фур из Армении. Об этом сообщили в армянском посольстве в России.

В ведомстве отметили, что скопившиеся на границе Грузии и России фуры ожидают проезда в обоих направлениях.

Ранее на участке Гудаури - Коби, который является частью трассы Мцхета - Степанцминда - Ларс, запретили движение для любых видов транспорта из-за возможных лавин, сообщили российские СМИ. В Верхнем Ларсе со стороны России застряло порядка 5 тысяч большегрузов, 1,8 тысячи из которых – армянские.