Генштаб Украины: наступление россиян набирает обороты
Российская армия увеличивает численность личного состава для ведения наступательных действий, говорится в оперативной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.
"Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава", - говорится в сводке.
Отмечается, что в течение суток россияне нанесли девять ракетных ударов, четыре из которых - по городу Харьков, и 10 авиационных ударов. Также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ.