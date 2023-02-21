Заявление МИД Азербайджана по решению Международного суда ООН

В заявлении, в частности, говорится, что Азербайджан приветствует «признание судом того, что Армения по-прежнему обязана воздерживаться от обострения ситуации в соответствии с предыдущим постановлением суда от 7 декабря 2021 года».

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление относительно решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В МИД отметили, что решение суда не пересматривать свое предыдущее заключение о том, что размещение Арменией противопехотных мин не соответствует требованиям для вынесения временных мер, не является решением по существу, и Азербайджан будет и впредь добиваться привлечения Армении к ответу.

Кроме того, в документе отмечается, что Азербайджан приветствует отклонение судом запрошенных Арменией мер, требующих от Азербайджана прекращения якобы «организации и поддержки» протестов и «немедленного восстановления… снабжения Карабаха природным газом и другими коммунальными услугами».

«В своем постановлении суд принял к сведению заявление Азербайджана о том, что страна предприняла и обязуется и впредь предпринимать все меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасного движения по Лачинской дороге и выполнения условий Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Азербайджан будет продолжать защищать права всех людей в соответствии с международным правом и привлекать Армению к ответственности за продолжающиеся серьезные нарушения прав человека», - говорится в заявлении.