Гурбан Гурбанов: «А кто не хочет, чтобы «Карабах» играл в финале Лиги конференций?»

Матч начнется в полночь по бакинскому времени. Напомним, в Баку « Карабах » победил со счетом 1:0.

«Подготовились к важной игре, - говорит Гурбан Гурбанов. - Ситуация неплохая. Узнали близко соперника. Я и ранее говорил, что играем против сильной команды. Игроки готовы, я в них верю. Будем биться до конца и постараемся показать хорошую игру. Можно сказать, что мы полностью готовы к завтрашней игре.

Очень расстроился травме Марко Янковича. Он был в хорошей форме. Марко во второй раз травмируется и вновь будучи в очень подготовленном состоянии. Если все футболисты здоровы, то это придает мне дополнительные силы. Но если нет, то у нас есть игроки, которые могут заменить.

Каждая новая игра – большой опыт для меня. Как и каждый следующий шанс. Мотивировать игроков несложно. У нас как у клуба и команды большой опыт.

Беспокоит меня то, что пока мы не в самом лучшем состоянии. Но прибавляем от игры к игре.

Благодарю главного тренера «Гента» за приятные слова в наш адрес. Я хочу сказать, что «Гент» - одна из тех команд, которые делают все обдуманно. Все футболисты знают, что им делать на поле. Я всегда с большим уважением отношусь к таким командам и их тренерам. Играть против них сложно».

Говоря о целях «Карабаха» в Лиге конференций, Гурбан Гурбанов сказал:

«Кто не захочет сыграть в финале? Но надо реально оценивать силы и правильно анализировать. В Баку некоторые специалисты говорят, что мы можем выиграть Лигу конференций? Нет ничего легче, чем просто говорить. Я с уважением отношусь к любым мнениям. Однако порой принижают нашего соперника, что огорчает меня и наших футболистов. Ребята выходят на поле под большей ответственностью и под прессом. Если кто-то считает, что мы обязательно должны проходить дальше, то я это не принимаю».

Отвечая на вопрос бельгийского журналиста, почему «Карабах» прилетел в Бельгию за два дня до игры, Гурбан Гурбанов сказал:

«У нас обычно бывают дальние поездки. Поэтому мы приезжаем за два дня до матча. Вчера в целом мы 9 часов провели в дороге».

Рамиль Шейдаев заявил следующее:

«Думаю, будет интересная игра. Мы приехали с преимуществом в один мяч. Соперник будет раскрываться больше, чем в первой игре. Будет много свободных зон. Надеемся на хороший результат.

Не забил пенальти? Ничего страшного не произошло. У многих такое было и даже в более важных матчах. Я должен команде гол, так что готов к игре.

Много писали о том, буду ли я продлевать контракт с «Карабахом». Было много неправды. Сейчас я об этом не думаю. А думаю о матче с «Гентом» и играх в чемпионате».