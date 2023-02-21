Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе заседания под председательством судьи Сабины Мамедзаде были уточнены анкетные данные обвиняемого. Сам Гамбаров от дачи показаний отказался. Его адвокат Лейла Намаззаде попросила проводить судебный процесс в закрытом режиме, а также перевести ее подзащитного под домашний арест. Обосновала она это тем, что закон запрещает разглашение профессиональной, семейной и коммерческой тайны, а также обстоятельством, что ущерб, нанесенный пострадавшему, полностью возмещен. Суд ходатайство не удовлетворил.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу известного адвоката Эльчина Гамбарова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

После судья огласил письмо потерпевшего Эльгюна Шихалиева. В нем подтверждалось, что ущерб в размере 510 тысяч манатов, причиненный Гамбаровым, полностью возмещен и что у него нет каких-либо жалоб к обвиняемому.

Еще одно ходатайство было подано самим Гамбаровым. Он попросил перевести его из изолятора СГБ в Бакинский следственный изолятор. Это ходатайство было удовлетворено.

Суд назначен на 7 марта.

Отметим, что Гамбаров обманул экс-руководителя Главного следственного управления ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Мовлама Шихалиева, взяв у семьи экс-генерала полмиллиона манатов. Взамен адвокат, который защищал права Шихалиева, обещал посодействовать его переводу под домашний арест либо под подписку о невыезде. Потерпевшим по уголовному делу признан сын экс-генерала Эльгюн Шихалиев.

Сам Гамбаров ранее возглавлял адвокатское бюро Mərkəz. В июне прошлого года его задержали сотрудники СГБ. Адвоката обвинили в мошенничестве в крупном размере и отобрали у него адвокатскую лицензию.

Обманутый Гамбаровым Мовлам Шихалиев в настоящее время находится в тюрьме. В сентябре 2022 года Бакинский военный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в рамках нашумевшего «дела МНБ». Шихалиева приговор не устроил, и он подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.