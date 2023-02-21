Госкомиссия обсудила борьбу с неформальной занятостью

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, на встрече были обсуждены работа, проделанная в течение 2022 года, достигнутые результаты и предстоящие задачи в рамках «Плана мероприятий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике», утвержденного указом президента от 9 октября 2017 года.

В Баку состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений.

Вице-премьер, председатель Комиссии Али Ахмедов дал подробную информацию о проделанной в прошлом году работе, достижениях в сфере предотвращения неформальной занятости. Он отметил, что количество уведомлений о заключении трудовых договоров за последний год увеличилось на 37 процентов.

Позже были заслушаны доклады других членов Комиссии. В обсуждениях приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Госкомитета по статистике Таир Будагов, председатель Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, замминистра экономики Сахиб Алекперов и другие чиновники.

Был обсужден и принят проект доклада по реализации «Плана мер по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике». Данный доклад будет представлен президенту.