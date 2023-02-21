Депутат прослушал обращение Путина с лапшой на ушах

Депутат-коммунист Самарской областной думы Михаил Абдалкин сфотографировался, слушая обращение президента Владимира Путина с лапшой на ушах. Это вызвало возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна.

В своем Telegram-канале Хинштейн указал, что подобные выходки были бы более уместны для украинских парламентариев, чем для российских. По словам Хинштейна, лидер КПРФ Геннадий Зюганов с восхищением прослушал речь Путина. Однако для коммуниста из региона все ограничилось лапшой, заметил депутат.

Хинштейн надеется, что «руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова».

В свою очередь, глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в беседе с российскими СМИ назвал поступок депутата «глупостью» и призвал его дать оценку «своей профессиональной деятельности».