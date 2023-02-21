Федерация шахмат России уходит из Европы в Азию

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил переход Федерации шахмат России в Азиатскую федерацию шахмат из Европейского шахматного союза.

В пресс-релизе ФИДЕ говорится, что окончательное решение о членстве России должно быть принято 28 февраля на заседании ассамблеи Азиатской федерации шахмат.

В решении также говорится, что российским шахматистам, которые захотят представлять какую-то из стран Европейского шахматного союза, будет оказана поддержка.

В случае, если переход будет одобрен, Федерация шахмат России станет первой российской спортивной структурой, которая после начала войны в Украине поменяет своё членство в европейской федерации на азиатскую регистрацию.