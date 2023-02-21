Саакашвили: «Мы на завершающем этапе спецоперации по моей ликвидации...»

«Эхо Кавказа» пишет, что, по словам Саакашвили, из всего сказанного руководством медучреждения и врачами правдой было лишь то, что его состояние стремительно ухудшается. Остальное, заявил экс-президент, было ложью.

«На пресс-конференции врачей клиники «Вивамеди» единственной правдой было то, что мое состояние тяжелое и стремительно ухудшается, и что клиника практически ничего не может сделать. Все остальное было ложью. В этой клинике отказались лечить мои основные заболевания. В частности, отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию», - написал Саакашвили в соцсети.

Экс-президент Грузии заявил, что «никто так сильно не хочет жить, как я! Я хочу стать свидетелем победы Украины, которая на расстоянии вытянутой руки... Я не взял из бюджета ни единого тетри. А если бы где-нибудь у меня были такие деньги, то я бы не продал последний участок земли, чтобы покрыть услуги адвокатов. Правда одна, все это садится в контекст заявления Марии Захаровой».

Саакашвили пишет, что «мы на завершающем этапе спецоперации по моей ликвидации, и этом участвуют «парламентарии», «журналисты», сейчас уже клиника. Я призываю Грузию и мир, не позволяйте этой преступной корпорации исполнить свои злые намерения».

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Саакашвили платит за то, чтобы про него не забывали на Западе». По её словам, грузинские журналисты «начали изучать досье по Мишико» и выяснили, что Саакашвили «потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников».