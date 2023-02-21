Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава китайской дипломатии Ван И на встрече в среду не обсуждали «китайский мирный план» по прекращению войны в Украине, заявила представитель российского МИД Мария Захарова, передает BBC.

«Обратили внимание на заявления некоторых западных политиков и репортажи СМИ относительно некоего «китайского мирного плана». Как обычно, они искажают реальную картину, - сказала Захарова. - Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном «плане» разговора не было».

В официальном заявлении российского МИД также дословно сказано, что «Ван И изложил видение китайской стороны коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию».

На Мюнхенской конференции по безопасности Вань И заявил, что Пекин вскоре опубликует некий документ с предложениями относительно прекращения войны в Украине. Ожидается, что 24 февраля, в годовщину начала российского вторжения, с речью о войне в Украине выступит глава Китая Си Цзиньпин.