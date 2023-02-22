В Украине рассказали о плане России «земля в обмен на мир»

Россия готовит «сценарий внутренней дестабилизации» в Украине как единственное спасение от своего поражения. С этой целью на международных площадках и внутри Украины Москва через своих экспертов продвигает идеи отказа Украины от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

«Внутренняя дестабилизация в Украине - единственное спасение для России от военного поражения.... Для этого в кровеносную систему Кремля необходимо запустить ядовитый вирус – идею возможности компромисса. Всего-то необходимо согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны. Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах», - предполагает Данилов.

Секретарь СНБО не исключает, что в Украине вскоре разные «эксперты» начнут продвигать нарративы - как нужен мир, что Запад изменяет Украине, а на востоке Украины и в Крыму живут одни «сепары» и «ватники», там промыты мозги, разрушена экономика и опустошены города.

«Но подобные утверждения - это заблуждение и преступление... Крым, Донецкая и Луганская области, все остальные временно оккупированные регионы Украины - суверенная украинская территория, которая не обменивается и не продается. Стоит только попасть в эту ловушку выбора между уступками и войной - в результате вы снова получите войну», - считает Данилов.

Он добавил, что власти РФ рассматривают подобное соглашение «земля в обмен на мир» как промежуточный этап достижения главной цели - уничтожение Украины и ее полное поглощение.