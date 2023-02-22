Китай отказал России в оружии
Пекин не рассматривает возможность отправки «летальной» помощи России для использования в войне в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в среду.
Сообщения о том, что Китай может подключиться к военной поддержке России, он назвал слухами, которые «распространяют США и НАТО с самого начала украинского кризиса», пишет The Moscow Times.
Спикер заявил, что Пекин призывает НАТО «прекратить оговаривать Китай необоснованными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старого менталитета времен холодной войны и прекратить разжигать конфронтацию».
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс «все больше обеспокоен тем, что Китай может планировать летальную поддержку российской войны».
О том, что Китай может перейти к поставкам оружия, США предупредили союзников. Прямое предупреждение получил и высокопоставленный китайский дипломат Ван И, посетивший Мюнхен перед визитом в Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен «довольно откровенно» рассказал о последствиях, которые ждут Китай, если он решится на такой шаг, пояснил СNN высокопоставленный представитель Госдепа.