Китай отказал России в оружии

Пекин не рассматривает возможность отправки «летальной» помощи России для использования в войне в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в среду.

Сообщения о том, что Китай может подключиться к военной поддержке России, он назвал слухами, которые «распространяют США и НАТО с самого начала украинского кризиса», пишет The Moscow Times.