США предупредили Украину
Администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.
Как отмечается в публикации со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными».
«Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», - приводит агентство слова источника.