В Баку ответили на провокационные заявления глав МИД Армении и Люксембурга

«Министр иностранных дел Армении искажает обсуждения и переговоры по мирному процессу и занимается манипуляциями. Своим заявлением армянская сторона еще раз демонстрирует, что она не заинтересована в мире в регионе », - говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно заявлений главы МИД Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна.

В МИД сообщили, что отказ армянской стороны от предложения о пограничном контрольно-пропускном пункте, который прекратит неправомерное использование Лачинской дороги, предназначаемой лишь для гуманитарных целей, еще раз показывает, что намерение армянской стороны состоит в том, чтобы продолжать использовать дорогу в незаконных целях вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, повторяя заявления о том, что протесты привели к «блокаде» и «напряженной гуманитарной ситуации». В МИД отметили, что на самом деле утверждения о том, что акции на Лачинской дороге создали «напряженную гуманитарную ситуацию», не имеют под собой никаких оснований, Армения использует это в своих политических целях.

«Что касается международного механизма в отношении прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, а также претензий Армении в вопросе диалога с армянскими жителями, хотелось бы отметить, что, как четко было заявлено на мюнхенских переговорах, права и безопасность жителей армянского происхождения, проживающих в регионе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджана. Азербайджанская сторона также заявила, что готова вести диалог с лицами, имеющими право представлять армянское население, а не с теми, кто прибыл в Карабахский регион извне и называет себя представителем армянских жителей. В соответствии с нормами и принципами международного права, а также Пражским и Сочинским соглашениями, в которых страны взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и отказываться от своих территориальных претензий», - сказали в азербайджанском внешенполитическом ведомстве.

В заявлении МИД также указывается «Совершенно предвзятая позиция люксембургского министра, без знания ситуации в регионе и полностью противоречащая соответствующим принципам международного права. Похоже, что люксембургская сторона не отказалась от практики использования тезисов, отражающих лживую пропаганду армянской стороны. Еще раз заявляем, что подобные провокационные и предвзятые заявления не могут быть препятствием для будущего развития и прогресса региона на основе соблюдения принципов международного права».