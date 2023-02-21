Индия предложила не называть войну в Украине войной

Чиновники Индии предложили не использовать слово «война» в официальных документах саммита G20, когда речь идет о войне России в Украине. Вместо него предлагают использовать «кризис». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Индия, один из основных торговых партнеров России, обеспокоена, что саммит G20 в будущем будет излишне сфокусирован на российско-украинской войне. По мнению чиновников, зацикленность на санкциях против Москвы отвлечет внимание «Большой двадцатки» от других приоритетов.

Новая позиция Индии, более мягкая по отношению к России, — большой шаг назад для стран Запада, отмечает Bloomberg. На предыдущем саммите G20 в ноябре прошлого года им удалось согласовать итоговое коммюнике с осуждением российской агрессии. Хотя в нем и содержалось формулировка, указывающая на раскол мнений.

В этом году председателем в «Большой двадцатки» стала Индия. 23-25 февраля в Бангалоре пройдет первая крупная встреча министров финансов и глав центробанков.