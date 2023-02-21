Сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения в Израиле

С начала февраля в Израиле произошло шесть землетрясений, относительно слабых. Однако ученые предупреждают: такая плотная серия подземных толчков может быть признаком приближающегося мощного землетрясения. Оно может произойти в течение ближайшего года, пишут израильские СМИ.

Последнее из землетрясений произошло 22 февраля, магнитуда его составила 4,5. Эксперты согласны с тем, что сильное землетрясение в Израиле – лишь вопрос времени.

Доктор Инбаль отмечает, что частота подземных толчков в Израиле резко выросла после разрушительных землетрясений в Турции. И пока что не снижается: «О чем это говорит? Не могу сказать точно, но небольшие подземные толчки не предотвратят серьезное землетрясение. Они не выделяют достаточно энергии, чтобы «сбросить» все напряжение, которое накапливается на геологических разломах в нашем районе».

По словам сейсмолога, в Израиле не было подобной серии землетрясений за последние десятилетия.

«Бывает, что серия подземных толчков предшествует сильному землетрясению. Есть определенный шанс, что мы испытаем сильное землетрясение. Возможно, темп этих событий замедлится, и сильное землетрясение произойдет через год и более. Точно предсказать невозможно», — говорит доктор Инбаль.

По его словам, сильное землетрясение в разломе Мертвого моря, там, где соприкасающиеся литосферные плиты накопили достаточно энергии, «будет чрезвычайно разрушительным».