В США назвали условие восстановления отношений с Россией
Администрация США допускает возможность частичного восстановления российско-американских связей в случае прекращения Россией боевых действий в Украине. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Санкции - это средства достижения цели", - ответил Прайс на вопрос о готовности Вашингтона отменить антироссийские рестрикции в случае прекращения войны.
По словам американского дипломата, "сейчас смысл этих санкций в том, чтобы наложить издержки на Россию".