Сообщения в западных СМИ о планах Москвы по поглощению Беларуси, Молдовы и стран Балтии не имеют ничего общего с действительностью, утверждает посол России в Великобритании Андрей Келин. Слова дипломата приводят росийские СМИ.

«Я слышу эти гипотетические идеи, берущиеся из ниоткуда, на протяжении года: о том, что Россия хочет сохранить Центральную Азию, захватить Молдову, о том, что демократия противостоит автократии. Это не имеет ничего общего с реальностью. У нас конфликт с Украиной и текущим украинским правительством, которое проводит антироссийскую политику при помощи стран НАТО», — сказал Келин.