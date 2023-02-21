Пожар на ядерном объекте в США

На ядерном объекте Y-12 в американском штате Теннесси произошло возгорание, об этом сообщает Twitter-аккаунт оборонного комплекса.

«На Y-12 произошел инцидент. На место происшествия прибыли спасатели... В результате инцидента нет никакого внешнего воздействия на людей», — говорится в сообщении Y-12.

Позже предприятие дополнило, что в одном из производственных корпусов возник пожар в вытяжке. Огонь был локализован, персонал эвакуировали. Сообщений о травмах или заражении радиацией не поступало, как и о радиоактивном загрязнении.

Объект национальной безопасности Y-12 является центром Министерства энергетики США в пригороде Ок-Ридж, штат Теннесси. В нем производятся комплектующие для ядерного оружия, также хранится основная часть американского запаса обогащенного урана.