Генассамблея ООН собралась на спецсессию по Украине

«Этот год, прошедший с вторжения России на украинскую территорию, - печальная веха для жителей Украины и для международного сообщества. Это вторжение было оскорблением нашей общей морали. Оно было нарушением Устава ООН и международного права. Позиция ООН однозначна: мы поддерживаем суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в международно признанных границах», - сказал, открывая сессию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы слышим завуалированные угрозы ядерным оружием. Так называемое тактическое применение ядерного оружия совершенно неприемлемо. Пора отступить от края пропасти», - заявил он.

«Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН»,— сказал Гутерриш.