Депутат Фазиль Мустафа: «Приглашение Барзани в Азербайджан – правильный шаг»

«С точки зрения развития экономических и культурных связей, налаживание контактов между Азербайджаном и Иракским Курдистаном является правильным шагом, который не должен вызывать беспокойств», - заявил в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Напомним, что 18 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой иракского Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которой глава государства пригласил Барзани посетить Азербайджан.