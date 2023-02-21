Депутат Фазиль Мустафа: «Приглашение Барзани в Азербайджан – правильный шаг»
«С точки зрения развития экономических и культурных связей, налаживание контактов между Азербайджаном и Иракским Курдистаном является правильным шагом, который не должен вызывать беспокойств», - заявил в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
Напомним, что 18 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой иракского Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которой глава государства пригласил Барзани посетить Азербайджан.
«Между Иракским Курдистаном и Азербайджаном нет никаких проблем, - подчеркнул Фазиль Мустафа. - Хотя Иракский Курдистан не является суверенным государством, он, тем не менее, проводит независимую политику в ряде сфер и в определенной степени является более стабильным, нежели другие регионы Ирака.
Азербайджан всегда придерживается принципов добрососедства и открытости, и мы готовы поддерживать нормальные отношения со всеми акторами. С этой точки зрения, в приглашении посетить Азербайджан, которое Нечирван Барзани получил от главы нашего государства, нет ничего удивительного. В любом случае, это совершенно правильный шаг с точки зрения развития экономических и культурных связей, который не должен вызывать беспокойств».