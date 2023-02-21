Путин пообещал укрепить российскую ядерную триаду

Президент России Владимир Путин заявил, что в России продолжат уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады. Об этом глава российского государства сказал в ходе обращения по случаю отмечаемого в РФ Дня защитника Отечества.

«Повышенное внимание уделим укреплению ядерной триады», — отметил он.

Путин также заявил, что в этом году российские вооруженные силы впервые поставят на боевое вооружение ракетные установки «Сармат» «с новой тяжелой ракетой».

В своем обращении Путин также заявил, что начнет массовое производство гиперзвуковых ракет, в том числе морского базирования «Циркон» и воздушного базирования «Кинжал».