Байден в большой политике очень давно, он еще с Громыко встречался. Поэтому некоторые вещи Байден отбивает буквально «на автомате», благодаря своему огромному опыту, полученному в ходе выживания в вашингтонских коридорах власти, населенных теми еще зубастыми существами, перед которыми спасуют и акулы, и стаи пираний. Плюс - мировые лидеры и каудильо всех мастей, каждый со своими интересами, амбициями и капризами.

В выступлении Байдена мы слушали международного лидера. Джо Байден, конечно, стар. И, возможно, периодически творит вполне объяснимые возрастом странные вещи. Над чем смеяться, конечно, грешно – мало ли какими мы сами будем в его годы и как будем чудить. Но опыт бьет возраст.

Содержательно выступление Байдена было предельно кратким и понятным: компромиссов не будет, итогом может быть только капитуляция Кремля, прощения не будет, но его можно заслужить сотрудничеством с мировым сообществом и победителями. Все прозвучало быстро, бойко и совершенно недвусмысленно.

К тому же – у Байдена есть неубиваемый козырь, идея, которая при всех ее недостатках пользуется огромной популярностью во всем мире.

«Мы защищаем свободу во всех ее проявлениях и в любой точке». Можно спорить о конкретном наполнении этой идеи, но в целом не согласиться с нею нельзя. И отрицать ее глупо, поскольку в противном случае очень быстро можно скатиться на самое дно. Словом, эта идея объясняет вообще все. И достаточно ее озвучить, что Байден и сделал.

Байден произнес совершенно стандартную речь. Очередной диктатор, свобода в опасности, сплотимся и укоротим руки. И он, и другие американские президенты произносили это бессчетное количество раз, меняя только фамилии диктаторов и страны.

Но Байден ограничился не только декларацией идеи, но и сказал вполне конкретные вещи, которые хоронят планы России: «Война в Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО. Это самая большая война в Европе после Второй мировой». И далее: «Война в Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО. Путин думал, что разрушит НАТО, но НАТО сильно как никогда. Путин полагал, что сможет использовать газ как оружие. Но мы освободились от энергетической зависимости». Очевидно подразумевая, что коли уж Запад с такой сложной проблемой как зависимость от российских энергетических ресурсов справился, то и другие вопросы сумеет решить.

«Путин думал, что мы отступим. Он ошибался… Надо быть честными, смотря на этот год: защита свободы это дело ни одного дня или года». По сути, американский президент ответил на угрозы российской стороны придать конфликту затяжной характер – «да, мы это понимаем, но нас это не смущает. И мы готовы идти до конца».

По сути, Байден обнулил все стратегические расчеты России. Хотя их и расчетами-то назвать было сложно – так, фантазии на тему. Но и перед ними американский президент поставил стоп сигнал. А напоследок отправил российскому коллеге парфянскую стрелу в виде обращения к гражданам РФ: «Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги. Эта война не вызвана необходимостью, это трагедия. Эту войну выбрал Путин. Она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент, ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас».