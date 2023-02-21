«Будут последствия»: США в очередной раз предупредили Китай

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Китая о последствиях в случае углубления отношений с Россией.

«...Мы ясно дали понять..., что для Китая, без сомнений, будут последствия, если он станет углублять свои отношения с Россией», — отметила представитель оборонного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И. Госсекретарь в очередной раз предупредил КНР о последствиях, если она окажет материально-техническую помощь России.