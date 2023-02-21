Израиль проводит операцию. США обеспокоены

Администрация США обеспокоена тем, что операция израильских военных в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан может подорвать усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон "крайне обеспокоен уровнем насилия в Израиле и на Западном берегу Иордана", где проходит операция Армии обороны Израиля.

"Мы признаем реальные проблемы безопасности, с которыми сталкивается Израиль. В то же время мы глубоко обеспокоены большим числом жертв и раненых среди мирных жителей", - указал дипломат.

Он рассказал, что США "глубоко обеспокоены тем, что последствия проводимой операции могут привести к тому, что будут сведены на нет усилия, направленные на восстановление спокойствия как для израильтян, так и для палестинцев".

"...Израильтяне и палестинцы, как мы постоянно говорим, в равной степени заслуживают жить в безопасности и спокойствии", - добавил Прайс

В результате операции Израиля число погибших палестинцев в Наблусе возросло до 10, около 100 получили ранения. Палестинское агентство ВАФА сообщает, что израильские военные вошли в среду утром в район Старого города в Наблусе и штурмовали кварталы на его окраине. Палестинцы оказали сопротивление, в результате вспыхнули столкновения, израильтяне открыли огонь и использовали против арабов светошумовые гранаты.