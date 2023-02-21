Ученик зарезал учительницу в лицее

Учительница испанского языка скончалась от ножевого ранения, полученного от ученика школы в курортном городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции, неподалеку от испанской границы, сообщает BBC.

Власти страны подтвердили, что нападение произошло в частном католическом лицее, носящем имя Фомы Аквинского. Подросток зашел в класс во время урока испанского языка и набросился на педагога, несколько раз ударив женщину ножом в грудь. Учительнице было за пятьдесят. Прибывшие на место преступления врачи пытались спасти пострадавшую, однако безуспешно: женщина умерла от остановки сердца. Ученика арестовали.

По некоторым сведениям, 16-летний лицеист страдал от нервного расстройства и стоял на учете в службе психологической помощи. Версия теракта не рассматривается.