Байден: На кону не просто Украина, а свобода

В среду, 22 февраля, президент США встретился в Варшаве с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО, так называемой "Бухарестской девятки". BBC пишет, что в ходе встречи с восточными союзниками Байден заявил, что от результата войны в Украине зависит не только свобода украинцев, но и "свободы демократий всей Европы и всего мира".

Байден назвал священным долгом обязательства, взятые на себя Вашингтоном в отношении союзников США. "Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заверил он.

Он также в очередной раз пообещал, что США продолжат поддерживать украинцев, защищающих свою независимость. "На кону не просто Украина, а свобода", - сказал он.

На встрече Байден подтвердил свои обязательства по обеспечению безопасности восточных союзников Вашингтона и обсудил с ними поддержку Украины.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.