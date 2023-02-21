Участник протестов в Иране в интервью haqqin.az: «Весь Иран поддержит возвращение к власти монархической семьи Пехлеви»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 03:13

Иранские города вновь охвачены массовыми антиправительственными акциями протестов. Демонстрации под лозунгами: «Смерть диктатору», «Смерть Хаменеи, проклятие Хомейни» прошли в Тегеране, Исфахане, Карадже, Занджане, родном городе Хаменеи и Ибрагима Раиси, Мешхеде и в других городах. Haqqin.az удалось поговорить с одним из участников протестов в Исфахане, выпускником факультета политологии Исфаханского университета Резой Мелик-заде (имя нашего собеседника, исходя из соображений безопасности изменено), который на условиях анонимности рассказал нашей редакции о протестах и общественных настроениях в ИРИ. - С чем связан нынешний подъем волны гражданского неповиновения в Иране? - Катализатором массовости стал сороковой день казни Мохаммада Хоссейни и Мохаммада Махди Карми. Даже после смерти эти отважные активисты смогли вновь поднять на протесты сотни тысяч иранцев. А это значит, что борьба с режим мулл будет продолжаться до победного конца. Хочу подчеркнуть, что протесты, начавшиеся в сентябре 2022 года, не прекращались ни на один день - менялись только формы протеста и число их участников. Могу судить по Исфахану, где каждый день люди пишут на стенах домов антиправительственные лозунги, рисуют граффити против режима, сжигают пропагандистские баннеры и памятники властей. Каждый день в городе проходят ночные протесты, где-то проводят пикеты с горящими автомобильными шинами, где-то из окон и с крыш домов скандируют лозунги «Смерть Хаменени!».

Подавляющее большинство иранцев устали от тоталитарной власти Исламской Республики. Десятилетия репрессий, деспотии, удушения элементарных человеческих прав и свобод, дикие с точки зрения современного человека запреты и суеверия, ухудшение социального положения, бедность, разного рода дискриминации сказались на моральном состоянии иранцев, которые в массе своей считают себя несчастными. Иранский народ хочет нормальной жизни с политическими, социальными и культурными свободами, которые Исламская Республика отобрала у народа 44 года назад. Не так давно была годовщина исламской революции, приведшая к власти аятоллу Хомейни. Исламский режим не только не реализовал политические права иранского народа, Хомейни вдобавок отобрал у нас все существовавшие во времена монархии социальные и культурные свободы. Поэтому иранское общество, подобно огню под пеплом, готово в любой полыхнуть пламенем революционного гнева, в полной мере проявив свою ненависть к Исламской Республике. Нет никаких сомнений в том, что массовый протест народа, начавшийся с убийства Мехсы Амини, приведет в конечном итоге к свержению исламского режима. - Как в Иране восприняли подписание в Джорджтаунском университете в Вашингтоне «Хартии солидарности» и формирование коалиции видных представителей иранской оппозиции? - Несомненно, в новом раунде протестного движения встреча в Джорджтаунском университете свою роль сыграла. Объединение принца Реза Пехлеви, Хамеда Эсмаилиона, Масихи Алинежад и других лидеров иранской оппозиции воодушевило борцов с ненавистным режимом аятолл как в самом Иране, так и за его пределами. Народ нашей страны стал свидетелем крупнейших митингов солидарности, в ходе которых в разных городах мира и, особенно, в Лос-Анджелесе, где выступил Реза Пехлеви, были заклеймены позором преступные действия иранских властей.



К сожалению, есть и такие иранские оппозиционные группы, как «Муджахеддин-э-Халг» («Народные моджахеды» - ред.), пытающиеся свести на нет политическую значимость «Хартии солидарности» и активно продвигающие свою, исламскую, левую идеологию. В качестве альтернативы существующей системы Исламской Республики они предлагают собственную, тоже теократическую, но с элементами социализма. Однако в Иране эта организация известна, как опасная религиозная секта, за плечами которой - многолетняя история организации и участия в террористических актах. В прошлом муджахеддины были врагами Запада, который они называли «ядром империализма». Но после ирано-иракской войны партия «Муджахеддин-э-Халг» позиционирует себя, как поборница демократии, хотя сутью ее идеологии остается политический ислам. Я абсолютно уверен, что никакую форму теократии народ Ирана больше не примет. Внутри страны мы обсуждаем проблему отсутствия лидера массовых протестов, необходимость формирования единого координационного центра для управления ими. В этом плане встреча в Джорджтаунском университете вселила надежду в участников протестного движения в Иране. Конечно, одной этой встречи явно недостаточно, должны быть представлены конкретные решения, план действий по свержению режима Исламской Республики, формированию членами коалиции временного правительства и созданию площадки для исторических выборов в учредительное собрания иранского народа. Что же касается таких понятий, как «теократия», «хомейнизм», «рахбар», «политический ислам», то все они полностью и бесповоротно дискредитировали себя сорока четырьмя годами политики террора и религиозного мракобесия. Иранская молодежь, составляющая более половины населения страны, требует смены государственной системы и возвращения Ирана в мировое сообщество. Мы также ожидаем, что ведущие страны мира разорвут все связи с властью Исламской Республикой, отказывающей своим гражданам в основных свободах, а потому не заслуживающей быть членом современного мирового сообщества.

- Иранская оппозиция в изгнании представлена самыми разными политическими течениями. Как Вы считаете, кого именно улица выберет в лидеры? - Думаю, самым популярным представителем протестной среды является принц Реза Пехлеви. Следует отметить, что за последние годы произошло качественное переосмысление нашей недавней истории. Молодые иранцы стали изучать факты и события прошлого, в частности, то, каким был Иран в период правления шаха, и что с этой страной сделала политика тотальной муллократии. В Исфахане многие молодые люди, изучившие эпоху династии Пехлеви, выражают глубокое сожаление по поводу произошедшей в 1979 году исламской революции. Такое же сожаление переживают и те, кто жил во времена Пехлеви, что видно по лозунгу «Разве мы виноваты в исламской революции?!», с которым эти люди выходят на демонстрации протеста. Понятно, что и в той эпохе были проблемы, но их можно было решить реформами. Шахиншах Реза Пехлеви и его премьер-министр, Шапур Бахтияр, начали проводить демократические реформы, но, к большому сожалению, исламисты во главе с Хомейни сумели перехватить бразды власти и завели продвижение страны в сторону развития и прогресса в тупик средневековой ортодоксальности. Что было вполне закономерно, поскольку исламисты – ярые противники прав и свобод человека в любой форме. При теократии страна лишена шансов стать цивилизованным государством. Принц Реза Пехлеви боролся против Исламской Республики с тех пор, как его отец, Мохаммад Реза Шах, скончался в Каире. И хотя Пехлеви является наследником монархии, он оставляет право выбора политической системы страны за иранским народом. Вся монаршая семья, особенно, вдовствующая императрица Фарах Пехлеви, сохранили искреннюю любовь к своему народу и не держат обиды за былые трагедии и боль.

Кстати, во время ирако-иранской войны принц Реза Пехлеви – бывший офицер имперских военно-воздушных сил Ирана, прошедший лётную стажировку в США, обратился к главнокомандующему иранской армией с просьбой разрешить ему участвовать в войне против иракцев в качестве рядового пилота ВВС Ирана. Но получил отказ. Никто в Иране не может оспорить огромные заслуги шаха в модернизации страны. Поэтому иранский народ симпатизирует сыну человека, который, несмотря на определенные недостатки, сумел за годы правления превратить Иран и иранское общество в передовое региональное государство. Кроме того, опросы Института ГАМААН под руководством Аммара Малеки, (Исследовательский фонд анализа отношений в Иране с офисом в Нидерландах – ред.) неизменно показывают, что наследный принц лидирует в рейтинге популярности с большим отрывом от других известных оппозиционеров. На мой взгляд, у Пехлеви очень высокий потенциал не только для того, чтобы возглавить новую революцию Ирана, но и чтобы объединить все оппозиционные группы, сохранив их политическую идентичность. Уверен, что в процессе перехода от теократии к новой государственной системе вся иранская оппозиция поддержит лидерство наследного принца. Как человек, живущий в Иране, хочу отметить, что являюсь сторонником конституционной монархии, в которой уважали бы права всех политических организаций. Считаю, что институт монархии, являющийся древнейшим культурно-историческим институтом Ирана, должен быть возвращен. Поскольку он - один из оптимальных вариантов синтеза исторического наследия и демократических ценностей, существующий сегодня в ряде западноевропейских стран. Но, конечно же, вопрос государственного устройства после демонтажа системы Исламской Республики зависит, прежде всего, от выбора народа Ирана. - Говорят, что власти готовят «Закон о хиджабе», по которому женщин с неправильным хиджабом или вообще без него уже не будут арестовывать, лишать социальных пособий, обслуживания в банках, запрещать вход в госучреждения и т.д. Судя по всему, власти демонстрируют отход от политики обязательного хиджаба… - Хаменеи и его клика, как всегда, идут на ухищрения. Официально требование обязательного хиджаба никто не отменял. Но факт, что на улицах уже нет полиции нравов, которая раньше избивала и заталкивала в автозаки женщин с "неправильным хиджабом". В Иране вопрос хиджаба является неотъемлемым правилом теократической системы. Сейчас такое ощущение, что в этом вопросе Хаменеи пошел на уступки. Оно складывается, потому что, во-первых, до убийства Мехсы Амини мы не были свидетелями столь массового появления женщин без хиджабов в городах Ирана. Хотя очевидно, что это связано с массовыми протестами, вызванными убийством Мехсы Амини. Нет ни малейших сомнений в том, что правительство, долгое время подавлявшее протесты, вновь введет жестокие меры, стоит ему только совладать с протестной ситуацией.

Во-вторых хиджаб – это догма шиитских священнослужителей Исламской Республики, без которой, по их убеждению, невозможно построение идеального шиитского общества. Шиитские священнослужители в рамках системы идеологии Исламской Республики стремятся построить целостное, абсолютистское исламское общество, и любой, кто не захочет быть его частью, будет либо ликвидирован, либо сломлен физически и морально. В-третьих, аятоллы считают, что любые послабления протестующим повлекут за собой требования других уступок. Поэтому муллы не пойдут на них, даже зная заведомо, что девушки и женщины Ирана и, особенно, новое поколение, не приемлют исламский образ жизни и многое другое из принципов режима Хаменеи. - В последнее время наряду с лозунгами «Смерть диктатуре», «Нет исламской республике» звучат лозунги гражданского единства: «Курды, белуджи и азербайджанцы - свобода и равенство». Как Вы оцениваете роль этнических меньшинств в антиправительственном движении? - Развитию этнических групп Ирана традиционно уделялось меньше внимания, поскольку они живут на окраинах страны в приграничных районах. Но этнические группы хотят достойной жизни и развития. Население Курдистана, Захедана и Тебриза часто протестовало против дискриминации по национальному признаку. Власти в Тегеране стараются доказать, что действия этнических общин направлены на раскол страны, на их стремление создать независимые этнические государства. Но как человек, живущий в Иране и часто ездящий по стране, могу с уверенностью утверждать, что большинство этнических групп считают территориальную целостность Ирана неотъемлемым условием и выступают за равные права всех граждан. Именно поэтому они участвуют в борьбе за новый Иран.