США надеются на динамику прогресса азербайджано-армянских переговоров
США надеются на динамику прогресса, достигнутого в переговорах между Азербайджаном и Арменией, заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, сегодняшние достижения является результатом взаимодействия сторон на протяжении последней пары месяцев.
«Это стало результатом двустороннего взаимодействия с США, трехсторонних контактов сторон с США, работы, проделанной дипломатией ЕС, и ожиданий от встречи сторон в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных президентом ЕС Мишелем», - отметил Прайс.