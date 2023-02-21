Пригожин поблагодарил за боеприпасы
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в его подразделения начинается отгрузка требующихся боеприпасов.
«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог нам это сделать. Огромное спасибо тем, кто это делал различными способами - тем обычным гражданам, которые делали всё, что могли, и тем, кто находился, в том числе, в высоких кабинетах, оказывал давление и принимал решение. Ну и, безусловно, тем, кто оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы. Спасибо. От парней спасибо».