На освобожденных от оккупации территориях обнаружено большое количество боеприпасов
На освобожденных от оккупации территориях было обнаружено большое количество боеприпасов, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отделов полиции Тертерского и Лачинского районов на освобожденных территориях, с позиций, оставленных армянскими воинскими формированиями, было обнаружено значительное количество боеприпасов.
На территории села Талыш Тертерского района были обнаружены 1 противотанковая управляемая ракетная система, 17 снарядов, в селе Гарыкаха Лачинского района - 3 ручные гранаты.