Израиль наносит удары по сектору Газа видео

Израильские военные наносят удары по сектору Газа.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по сектору Газа. Детали позже», - отмечается в тексте.

Ранее 6 ракет было выпущено из сектора Газа, 5 из них перехвачено израильской системой противовоздушной обороны, еще одна упала в открытой местности.