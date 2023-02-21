Израиль наносит удары по сектору Газа видео
Израильские военные наносят удары по сектору Газа.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
«ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по сектору Газа. Детали позже», - отмечается в тексте.
Ранее 6 ракет было выпущено из сектора Газа, 5 из них перехвачено израильской системой противовоздушной обороны, еще одна упала в открытой местности.
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