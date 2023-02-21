Грузия хочет мира с Россией

Грузия выступает за мирное урегулирование конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили во время выступления на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по случаю годовщины начала войны в Украине.

Дарчиашвили отметил, что мирное урегулирование конфликта возможно благодаря освобождению двух регионов Грузии от оккупации и восстановлению доверия между народами.

Глава грузинского МИД также выразил поддержку суверенитету и международно признанной территориальной целостности Украины. Он отметил, что Грузия поддерживает инициативу «Формула мира» по завершению войны в Украине.