Молдова приступила к расторжению соглашений с СНГ

«Молдова заявила, что присоединится к ЕС, все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены цели евроинтеграции. Очевидно, что продолжится выход из соглашений СНГ, которые не совместимы с нашими целями», - сказал Попеску. Он отметил, что многие из 330 соглашений, которые республика подписала за годы независимости, «не функционируют или не применяются на благо Молдовы».

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду ранее высказалась за сохранение связей с Содружеством, так как речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. По ее словам, нужно продолжать прагматичное сотрудничество с СНГ и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако глава Молдовы ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ.