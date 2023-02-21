Боевые вертолеты Азербайджана на учениях ФОТО; ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, были проведены учебно-тренировочные полеты с участием вертолетных подразделений Военно-воздушных сил Азербайджана.

Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам с аэродромов базирования.

«Экипаж вертолетов успешно выполнил задачи, поставленные перед ним в ходе учений», - подчеркнули в Минобороны.