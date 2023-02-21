Крушение самолета на Филиппинах: есть погибшие

Два гражданина Австралии и два местных жителя погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета, который разбился у кратера действующего вулкана на Филиппинах.

Об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

«Поисково-спасательные группы достигли места падения самолета на Филиппинах. К сожалению, выживших нет», - сказала она.