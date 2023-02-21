Москва обвинила Киев в подготовке «вторжения» в Приднестровье: Молдова отреагировала ОБНОВЛЕНО

Правительство Молдовы не подтверждает информацию о «планируемой провокации» против Приднестровья со стороны Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства республики.

«Не подтверждаем информацию, обнародованную сегодня утром Минобороны России. Мы призываем к спокойствию и призываем общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками Республики Молдова. Наши учреждения сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае любой опасности для страны незамедлительно информируют общественность», - говорится в сообщении.

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Украина готовит «вооруженную провокацию» против Приднестровья и планирует для этого «инсценировать» наступление российских войск с территории непризнанной республики.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных cил Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства.

При этом Вооруженные силы Украины планируют привлечь к осуществлению «провокации» полк «Азов», утверждает ведомство.

Минобороны России предупредило, что «внимательно отслеживает ситуацию» на границе Украины и Приднестровья и «готово к реагированию на любые изменения обстановки».