Москва обвинила Киев в подготовке «вторжения» в Приднестровье: Молдова отреагировала ОБНОВЛЕНО
Правительство Молдовы не подтверждает информацию о «планируемой провокации» против Приднестровья со стороны Украины.
Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства республики.
«Не подтверждаем информацию, обнародованную сегодня утром Минобороны России. Мы призываем к спокойствию и призываем общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками Республики Молдова. Наши учреждения сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае любой опасности для страны незамедлительно информируют общественность», - говорится в сообщении.
*** 10:43
Украина готовит «вооруженную провокацию» против Приднестровья и планирует для этого «инсценировать» наступление российских войск с территории непризнанной республики.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных cил Российской Федерации», – говорится в сообщении военного ведомства.
При этом Вооруженные силы Украины планируют привлечь к осуществлению «провокации» полк «Азов», утверждает ведомство.
Минобороны России предупредило, что «внимательно отслеживает ситуацию» на границе Украины и Приднестровья и «готово к реагированию на любые изменения обстановки».