Правительство Молдовы не подтверждает информацию о «планируемой провокации» против Приднестровья со стороны Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства республики.

«Не подтверждаем информацию, обнародованную сегодня утром Минобороны России. Мы призываем к спокойствию и призываем общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками Республики Молдова. Наши учреждения сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае любой опасности для страны незамедлительно информируют общественность», - говорится в сообщении.

*** 10:43

Украина готовит «вооруженную провокацию» против Приднестровья и планирует для этого «инсценировать» наступление российских войск с территории непризнанной республики.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.